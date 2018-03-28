Завтра в Україні збережеться прохолодна погода, на заході пройдуть дощі (відеопрогноз)

16:30, 28 березня 2018
140

На півночі вночі похолодає до -10°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 29 березня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півночі вночі похолодає до -10°.

Якою буде погода на Великдень: синоптики дали прогноз

На сході без опадів, температура до +9°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +11°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +12°.

У північних областях місцями пройде сніг. Температура вночі до -10°. У центрі без опадів, температура до +7°.

За народним прогнозом, 29 березня кішка, яка точить кігті, говорить про похолодання. Сніг тане одночасно з північної та південної сторін мурашника — літо буде надзвичайно спекотним і довгим. Якщо лід сходить швидко — до хорошого року.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта) В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта)
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
У Києві сьогодні без опадів, температура до +13° У Києві сьогодні без опадів, температура до +13°
В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео) В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео)
Завтра в Україні пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз) Завтра в Україні пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 4 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
49 %
758 мм
5.4 м/с
2 %
Стрічка новин