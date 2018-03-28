Завтра в Україні збережеться прохолодна погода, на заході пройдуть дощі (відеопрогноз)
На півночі вночі похолодає до -10°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 29 березня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півночі вночі похолодає до -10°.
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На сході без опадів, температура до +9°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +11°.
На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +12°.
У північних областях місцями пройде сніг. Температура вночі до -10°. У центрі без опадів, температура до +7°.
За народним прогнозом, 29 березня кішка, яка точить кігті, говорить про похолодання. Сніг тане одночасно з північної та південної сторін мурашника — літо буде надзвичайно спекотним і довгим. Якщо лід сходить швидко — до хорошого року.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+14°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +3°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+18°... +6°
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Сімферополь+14°... +4°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+17°... +5°
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Харків+14°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+17°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°