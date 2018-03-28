Завтра в Україні збережеться прохолодна погода, на заході пройдуть дощі (відеопрогноз)

На півночі вночі похолодає до -10°.

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Згідно з даними Погода УНІАН, 29 березня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півночі вночі похолодає до -10°.

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На сході без опадів, температура до +9°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +11°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +12°.

У північних областях місцями пройде сніг. Температура вночі до -10°. У центрі без опадів, температура до +7°.

За народним прогнозом, 29 березня кішка, яка точить кігті, говорить про похолодання. Сніг тане одночасно з північної та південної сторін мурашника — літо буде надзвичайно спекотним і довгим. Якщо лід сходить швидко — до хорошого року.

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