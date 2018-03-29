В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі і сніг, на заході температура до +12° (карта)

08:15, 29 березня 2018
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У Києві пройде сніг.

В Україні сьогодні очікуються опади / Фото УНІАН
В Україні сьогодні очікуються опади / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 29 березня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на заході вдень до +12°.

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На сході без опадів, температура до +9°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +11°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +12°.

У північних областях місцями пройде сніг. Температура вночі до -10°. У центрі без опадів, температура до +7°.

Прогноз на 29 березня / УНІАН
Прогноз на 29 березня / УНІАН

За народним прогнозом, 29 березня кішка, яка точить кігті, говорить про похолодання. Сніг тане одночасно з північної та південної сторін мурашника — літо буде надзвичайно спекотним і довгим. Якщо лід сходить швидко — до хорошого року.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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