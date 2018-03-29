У Києві сьогодні цілий день буде йти сніг, вдень температура до +3°

Опади припиняться тільки ближче до вечора.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 29 березня, у Києві пройде сніг, температура до +3°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +3°, ввечері +1°. Вітер східний та південно-східний, до 5,0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:44, а зайде о 19:23.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півночі до -10°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.