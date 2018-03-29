У Києві сьогодні цілий день буде йти сніг, вдень температура до +3°

08:30, 29 березня 2018
106

Опади припиняться тільки ближче до вечора.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 29 березня, у Києві пройде сніг, температура до +3°.

Якою буде погода на Великдень: синоптики дали прогноз

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +3°, ввечері +1°. Вітер східний та південно-східний, до 5,0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:44, а зайде о 19:23.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на півночі до -10°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта) В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта)
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь
У Києві сьогодні без опадів, температура до +13° У Києві сьогодні без опадів, температура до +13°
В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео) В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео)
У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13° У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13°
Завтра в Україні пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз) Завтра в Україні пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 4 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
49 %
758 мм
5.4 м/с
2 %
Стрічка новин