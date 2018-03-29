У результаті сходження зсуву в Пакистані загинули семеро людей

Ще троє постраждали.

Ілюстрація / REUTERS

Не менше семи осіб загинули, ще троє отримали поранення в результаті сходження зсуву на півночі Пакистану.

Читайте також На Закарпатті через сходження селевого потоку обмежено рух транспорту

Трагедія сталася в Гілгіт-Балтистані, зсув накрив транспортний засіб, в якому знаходилися люди, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.

Відзначається, що близько 10 осіб їхали відвідати релігійний захід, коли їхній транспортний засіб накрив зсув ґрунту в районі Дарел округу Диамер в Гілгіт-Балтистані. Шість осіб загинуло на місці і четверо були поранені. Ще одна людина померла від ран по дорозі до лікарні.

Нагадаємо, у результаті сильної зливи в Сан-Паулу (Бразилія) загинули троє людей.