У результаті сходження зсуву в Пакистані загинули семеро людей
Ще троє постраждали.
Не менше семи осіб загинули, ще троє отримали поранення в результаті сходження зсуву на півночі Пакистану.
На Закарпатті через сходження селевого потоку обмежено рух транспорту
Трагедія сталася в Гілгіт-Балтистані, зсув накрив транспортний засіб, в якому знаходилися люди, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві ЗМІ.
Відзначається, що близько 10 осіб їхали відвідати релігійний захід, коли їхній транспортний засіб накрив зсув ґрунту в районі Дарел округу Диамер в Гілгіт-Балтистані. Шість осіб загинуло на місці і четверо були поранені. Ще одна людина померла від ран по дорозі до лікарні.
Нагадаємо, у результаті сильної зливи в Сан-Паулу (Бразилія) загинули троє людей.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+16°... +6°
-
Дніпро+15°... +5°
-
Донецьк+13°... +3°
-
Житомир+16°... +6°
-
Запоріжжя+14°... +5°
-
Івано-Франківськ+16°... +3°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+17°... +5°
-
Луганськ+11°... +3°
-
Луцьк+18°... +7°
-
Львів+17°... +6°
-
Миколаїв+19°... +7°
-
Одеса+20°... +7°
-
Полтава+14°... +7°
-
Рівне+18°... +6°
-
Сімферополь+14°... +4°
-
Суми+15°... +5°
-
Тернопіль+17°... +5°
-
Харків+14°... +5°
-
Херсон+18°... +6°
-
Хмельницький+17°... +5°
-
Черкаси+17°... +6°
-
Чернігів+16°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°
Віргінія, США
+ 4 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: 0 °
Вологість: 49 %
Тиск: 758 мм
Вітер: 5.4 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:26
Захід 19:51
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин