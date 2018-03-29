Синоптики запевняють, що сьогоднішній снігопад у Києві буде останнім цієї весни (фото, відео)

Завтра має розпочатися потепління.

Скріншот / ТСН

З ранку 29 березня в Києві вже насипало до 5 см снігу.

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Температура 0 градусів, а відчувається як справжній зимовий холод, йдеться в сюжеті ТСН.

Однак синоптики прогнозують, що протягом дня на всій території України температура буде плюсовою, можливі дощі. А з завтрашнього дня в країні вже має розпочатися потепління.

Нагадаємо, 29 березня на дорогах Києва очікується ожеледиця.