Синоптики запевняють, що сьогоднішній снігопад у Києві буде останнім цієї весни (фото, відео)

11:45, 29 березня 2018
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Завтра має розпочатися потепління.

Скріншот / ТСН
Скріншот / ТСН

З ранку 29 березня в Києві вже насипало до 5 см снігу.

У Києві сьогодні цілий день буде йти сніг, вдень температура до +3°

Температура 0 градусів, а відчувається як справжній зимовий холод, йдеться в сюжеті ТСН.

Однак синоптики прогнозують, що протягом дня на всій території України температура буде плюсовою, можливі дощі. А з завтрашнього дня в країні вже має розпочатися потепління.

Нагадаємо, 29 березня на дорогах Києва очікується ожеледиця.

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