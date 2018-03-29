Укргідрометцентр попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах

12:32, 29 березня 2018
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Небезпека сходження лавин очікується у горах Iвано-Франкiвської і високогір'ї Закарпатської областей.

У Карпатах очікується лавинна небезпека / Фото УНІАН
У Карпатах очікується лавинна небезпека / Фото УНІАН

Завтра, 30 березня, у Карпатах очікується лавинна небезпека 3 рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"30 березня, у зв'язку з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу, у горах Iвано-Франкiвської і високогір'ї Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 березня в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на заході вдень до +12°.

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