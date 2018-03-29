Північний Китай накрила піщана буря

13:48, 29 березня 2018
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Ця буря для Китаю вже четверта у 2018 році.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

З 26 березня північні райони Китаю накрила піщана буря, яка цього року стала вже четвертою.

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Буря поширилася на значну територію країни загальною площею 1,5 млн кв. км, включаючи Сіньцзян-Уйгурський автономний район, автономний район Внутрішня Монголія, провінції Шаньсі, Хебей, Ляонін, Цзілінь, Хейлунцзян і міста Пекін і Тяньцзінь, передає Сіньхуа з посиланням на Китайське метеорологічне управління.

Синоптики кажуть, що виникненню піщаної бурі сприяли недостатня кількість опадів і відносно висока температура повітря.

Нагадаємо, африканська пил накрив грецький острів Крит, офарбивши небо в помаранчево-червоний колір.

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