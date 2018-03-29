На Вербну неділю у Києві різко потепліє - синоптик

14:35, 29 березня 2018
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У столиці потепліє до +12...+17 градусів.

Вербна неділя в Україні буде теплою / УНІАН
Вербна неділя в Україні буде теплою / УНІАН

На Вербну неділю, 1 квітня, у Києві очікується суттєве потепління.

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко. 

Синоптики запевняють, що сьогоднішній снігопад у Києві буде останнім цієї весни

За її словами, 31 березня-1 квітня у столиці стовбчик термометру підніметься до +12...+17 градусів, однак потепління буде супроводжуватися сильним вітром. За прогнозом синоптика, така погода не затримається надовго - у понеділок-вівторок знову похолодає.

Раніше УНІАН повідомляв, що на Великдень, який цього року випадає на 8 квітня, в Україні буде тепло і сухо.

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