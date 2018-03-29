На Вербну неділю у Києві різко потепліє - синоптик
У столиці потепліє до +12...+17 градусів.
На Вербну неділю, 1 квітня, у Києві очікується суттєве потепління.
Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
Синоптики запевняють, що сьогоднішній снігопад у Києві буде останнім цієї весни
За її словами, 31 березня-1 квітня у столиці стовбчик термометру підніметься до +12...+17 градусів, однак потепління буде супроводжуватися сильним вітром. За прогнозом синоптика, така погода не затримається надовго - у понеділок-вівторок знову похолодає.
Раніше УНІАН повідомляв, що на Великдень, який цього року випадає на 8 квітня, в Україні буде тепло і сухо.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+16°... +6°
-
Дніпро+15°... +5°
-
Донецьк+13°... +3°
-
Житомир+16°... +6°
-
Запоріжжя+14°... +5°
-
Івано-Франківськ+16°... +3°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+17°... +5°
-
Луганськ+11°... +3°
-
Луцьк+18°... +7°
-
Львів+17°... +6°
-
Миколаїв+19°... +7°
-
Одеса+20°... +7°
-
Полтава+14°... +7°
-
Рівне+18°... +6°
-
Сімферополь+14°... +4°
-
Суми+15°... +5°
-
Тернопіль+17°... +5°
-
Харків+14°... +5°
-
Херсон+18°... +6°
-
Хмельницький+17°... +5°
-
Черкаси+17°... +6°
-
Чернігів+16°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°
Віргінія, США
+ 4 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: 0 °
Вологість: 49 %
Тиск: 758 мм
Вітер: 5.4 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:26
Захід 19:51
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин