Завтра в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі і мокрий сніг (відеопрогноз)

16:30, 29 березня 2018
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Опадів не очікується на сході і півдні країни.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН
В Україні завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 30 березня, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на заході до +15°.

На Вербну неділю у Києві різко потепліє - синоптик

На сході без опадів, температура до +8°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +12°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +15°.

У північних областях пройде мокрий сніг. Температура до +7°. У центрі практично без опадів, температура до +11°.

За народним прогнозом, 30 березня, якщо собака завив, потрібно звернути увагу на його хвіст. Опущений хвіст – до поганої погоди, піднятий вгору - до потепління.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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