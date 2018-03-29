Завтра в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі і мокрий сніг (відеопрогноз)

Опадів не очікується на сході і півдні країни.

В Україні завтра місцями пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 30 березня, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на заході до +15°.

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На сході без опадів, температура до +8°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +12°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +15°.

У північних областях пройде мокрий сніг. Температура до +7°. У центрі практично без опадів, температура до +11°.

За народним прогнозом, 30 березня, якщо собака завив, потрібно звернути увагу на його хвіст. Опущений хвіст – до поганої погоди, піднятий вгору - до потепління.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.