У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +7°

Вітер мінливий, до 5,4 м/с.

У Києві завтра пройде дощ / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 березня в Києві пройде сніг, температура до +7°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +7°, ввечері - до +6°. Вітер мінливий, до 5,4 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:41, а зайде о 19:24.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 30 березня, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на заході до +15°.

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