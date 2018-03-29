Синоптики розповіли, коли в Україні почнеться справжня тепла весна

18:59, 29 березня 2018
7934

В південних областях з 30 березня очікується 13-15 градусів тепла, у північній частині країни вночі будуть невеликі заморозки, а вдень слабкий плюс.

Потепління очікується вже з 30-31 березня, але це супроводжуватиметься дощами і мокрим снігом / фото УНІАН
Потепління очікується вже з 30-31 березня, але це супроводжуватиметься дощами і мокрим снігом / фото УНІАН

Інтенсивне наростання тепла в Україні очікується з 4 квітня.

Про це повідомила УНІАН начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.

«Потепління очікуємо вже з 30-31 березня, але це супроводжуватиметься дощами і мокрим снігом. При цьому 2-3 квітня буде невелике похолодання, але з 4 квітня почнеться справжня тепла весна», - зазначила Адаменко.

Синоптики запевняють, що сьогоднішній снігопад у Києві буде останнім цієї весни (фото, відео)

Експерт додала, що на півдні вже з завтрашнього дня (30 березня) буде тепло - близько 13-15 градусів. В північній частині України в цей час вночі ще буде мороз від мінус 1 до мінус 6, вдень слабкий плюс.

Як повідомляв УНІАН, за даними Укргідрометцентру, розвиток посівів озимих культур затримується у зв'язку з тривалими морозами на більшій частині території України. Основна частина озимих культур в Україні, крім південних районів, все ще перебуває у стані зимової сплячки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
У Києві сьогодні без опадів, температура до +13° У Києві сьогодні без опадів, температура до +13°
Завтра в Україні пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз) Завтра в Україні пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 4 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
49 %
758 мм
5.4 м/с
2 %
Стрічка новин