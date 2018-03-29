Синоптики розповіли, коли в Україні почнеться справжня тепла весна
В південних областях з 30 березня очікується 13-15 градусів тепла, у північній частині країни вночі будуть невеликі заморозки, а вдень слабкий плюс.
Інтенсивне наростання тепла в Україні очікується з 4 квітня.
Про це повідомила УНІАН начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко.
«Потепління очікуємо вже з 30-31 березня, але це супроводжуватиметься дощами і мокрим снігом. При цьому 2-3 квітня буде невелике похолодання, але з 4 квітня почнеться справжня тепла весна», - зазначила Адаменко.
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Експерт додала, що на півдні вже з завтрашнього дня (30 березня) буде тепло - близько 13-15 градусів. В північній частині України в цей час вночі ще буде мороз від мінус 1 до мінус 6, вдень слабкий плюс.
Як повідомляв УНІАН, за даними Укргідрометцентру, розвиток посівів озимих культур затримується у зв'язку з тривалими морозами на більшій частині території України. Основна частина озимих культур в Україні, крім південних районів, все ще перебуває у стані зимової сплячки.
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