У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +7°

08:30, 30 березня 2018
85

Ввечері у столиці трохи похолодає.

У Києві сьогодні пройде дощ / Фото УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 30 березня в Києві пройде дощ, температура до +7°.

На Вербну неділю у Києві різко потепліє - синоптик

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +7°, ввечері - до +6°. Вітер мінливий, до 5,4 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:41, а зайде о 19:24.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 30 березня, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на заході до +15°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь
У Києві сьогодні без опадів, температура до +13° У Києві сьогодні без опадів, температура до +13°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 4 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
49 %
758 мм
5.4 м/с
2 %
Стрічка новин