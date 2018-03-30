Гідрометцентр попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах

09:33, 30 березня 2018
25

Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Сьогодні, 30 березня, у Карпатах очікується значна лавинна небезпека.

На Вербну неділю у Києві різко потепліє - синоптик

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"30 березня, у зв'язку з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу, у горах Iвано-Франкiвської і високогір'ї Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 березня, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на заході до +15°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта)
У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13° У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13°
Завтра в Україні пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз) Завтра в Україні пройдуть дощі, у багатьох областях похолодає (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 4 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
49 %
758 мм
5.4 м/с
2 %
Стрічка новин