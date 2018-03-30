Гідрометцентр попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах

Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Сьогодні, 30 березня, у Карпатах очікується значна лавинна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"30 березня, у зв'язку з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу, у горах Iвано-Франкiвської і високогір'ї Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 березня, в Україні місцями пройдуть дощі і сніг, на заході до +15°.