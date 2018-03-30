Жертвою піщаної бурі в Єгипті стала одна людина
Через негоду на ділянках Нілу було припинено судноплавство.
Піщана буря призвела до загибелі однієї людини в Єгипті.
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Через негоду на ділянках Нілу було припинено судноплавство, передає "Сіньхуа" з посиланням на газету "Аль-Ахрам".
28 березня в Каїрі піднявся сильний вітер і почалася піщана буря. Городяни розкупили маски в аптеках. За словами одного з жителів міста, за останнє десятиліття він ніколи не бачив настільки сильної піщаної бурі.
У провінції Кена на півдні Єгипту 31-річний робітник загинув внаслідок падіння дерева. У відомому туристичному місті Луксор припинені екскурсійні подорожі на повітряних кулях. Судноплавство в частині річки Ніл також призупинено. Багато шосе перекриті.
Нагадаємо, з 26 березня північні райони Китаю накрила піщана буря, яка в цьому році стала вже четвертою.
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