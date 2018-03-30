Погода на вихідні: в Україні очікується сильне потепління, місцями пройдуть дощі (карта)

На півдні очікується до +19°.

На вихідних в Україні нарешті потепліє / УНІАН

На вихідних в Україні значно потепліє, у багатьох областях пройдуть дощі.

Згідно з даними Погода УНІАН, у столиці пройде дощ, температура повітря вночі +5°, вдень +15°. У неділю мінлива хмарність, +4°...+18°.

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У Львові завтра злива, вночі +8°, вдень +14°. У неділю також очікуються опади, +2°...+11°.

У Луцьку в суботу вночі +9°, вдень +13°, дощ. У неділю вночі +2°, вдень +12°, пройде дощ.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +6°...+12°. У неділю до +15°, злива.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +6°, вдень +12°. У неділю +2°...+15°.

У Харкові в суботу сонячно, температура вночі +3°, вдень +7°. У неділю +6°...+11°, без опадів.

Прогноз на 30 березня / УНІАН

Прогноз на 1 квітня / УНІАН

У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі +3°, вдень +13°. У неділю сонячно, температура повітря +6°...+17°.

У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +8°...+16°. У неділю +8°...+19°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +4°, вдень +7°. У неділю без опадів, температура до +14°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +13°. У неділю температура до +15°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра невелика хмарність, температура вночі +4°, вдень +11°. У неділю +4°...+14°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +11°. У неділю дощ, вночі -1°, вдень +5°.

У Моршині на Львівщині в суботу дощ, вночі - +10°, вдень +16°. У неділю також очікуються опади, вночі +4°, вдень до +12°.

У Трускавці в суботу злива, температура до +17°. У неділю температура до +13°, пройде дощ.

У Сваляві завтра очікується дощ, +15°, в неділю дощ, температура повітря +1° ...+10°.

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