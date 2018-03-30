Погода на вихідні: в Україні очікується сильне потепління, місцями пройдуть дощі (карта)
На півдні очікується до +19°.
На вихідних в Україні значно потепліє, у багатьох областях пройдуть дощі.
Згідно з даними Погода УНІАН, у столиці пройде дощ, температура повітря вночі +5°, вдень +15°. У неділю мінлива хмарність, +4°...+18°.
Сьогодні в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта)
У Львові завтра злива, вночі +8°, вдень +14°. У неділю також очікуються опади, +2°...+11°.
У Луцьку в суботу вночі +9°, вдень +13°, дощ. У неділю вночі +2°, вдень +12°, пройде дощ.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +6°...+12°. У неділю до +15°, злива.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +6°, вдень +12°. У неділю +2°...+15°.
У Харкові в суботу сонячно, температура вночі +3°, вдень +7°. У неділю +6°...+11°, без опадів.
У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі +3°, вдень +13°. У неділю сонячно, температура повітря +6°...+17°.
У Сімферополі завтра хмарно з проясненнями, +8°...+16°. У неділю +8°...+19°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +4°, вдень +7°. У неділю без опадів, температура до +14°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +5°, вдень +13°. У неділю температура до +15°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра невелика хмарність, температура вночі +4°, вдень +11°. У неділю +4°...+14°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу пройде дощ, температура до +11°. У неділю дощ, вночі -1°, вдень +5°.
У Моршині на Львівщині в суботу дощ, вночі - +10°, вдень +16°. У неділю також очікуються опади, вночі +4°, вдень до +12°.
У Трускавці в суботу злива, температура до +17°. У неділю температура до +13°, пройде дощ.
У Сваляві завтра очікується дощ, +15°, в неділю дощ, температура повітря +1° ...+10°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+14°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +3°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+18°... +6°
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Сімферополь+14°... +4°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+17°... +5°
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Харків+14°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+17°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°