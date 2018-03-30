Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України
На річках та водосховищах відбуватиметься подальше послаблення й руйнування льодоставу.
Сьогодні, 30 березня, на річках України очікуються підйоми рівнів води.
Сьогодні в Україні потепліє, місцями пройдуть дощі (карта)
Про це повідомляє ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр.
Так, на український ділянці Дунаю біля м. Вилкове (Одеська обл.), у зв’язку з проходженням хвилі водопілля, очікується збереження небезпечних рівнів води (в межах 155-165 см над нулем поста), при яких спостерігається затоплення понижених незаселених ділянок міста.
Також 30 березня очікується формування чергової хвилі водопілля з підйомом рiвнiв води на річках басейнів: Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) 0,2- 1,0 м; Захiдного Бугу, Прип'яті 0,1-0,5 м, мiсцями вихiд води на заплаву, а в басейні Прип'яті - утримання і подальше їхнє затоплення.
На річках Лівобережжя країни, у зв`язку iз дощами та сніготаненням, очікується збільшення інтенсивності підйому рівнів води з виходом води на понижені ділянки заплав та утриманням води на досягнутих відмітках затоплення заплав. На річках та водосховищах відбуватиметься подальше послаблення й руйнування льодоставу, на річках Правобережжя - очищення від льоду.
Нагадаємо, на вихідних в Україні значно потепліє, у багатьох областях пройдуть дощі.
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