До Німеччни і Польщі повернулися снігопади (відео)

14:52, 30 березня 2018
187

Кінець березня видався сніжним і в Європі.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У Німеччині та Польщі наприкінці березня пройшли сильні снігопади.

Погода на вихідні: в Україні очікується сильне потепління, місцями пройдуть дощі (карта)

Так, на півночі Німеччини похолодало. У ніч на 29 березня потужний снігопад і сильні пориви вітру накрили острів Рюген, повідомляє Euronews.

А через снігопад у польському місті Мендзиздроє пляж на узбережжі Балтійського моря убрався в білий колір.

Нагадаємо, черговий сніжний шторм накрив Нью-Йорк (США). У трьох аеропортах міста скасували понад 2000 рейсів, у всіх громадських школах були припинені заняття.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта) В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта)
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь
В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео) В Європі настало "квітневе літо": у Німеччині та Нідерландах вже засмагають (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 4 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
49 %
758 мм
5.4 м/с
2 %
Стрічка новин