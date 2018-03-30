До Німеччни і Польщі повернулися снігопади (відео)

Кінець березня видався сніжним і в Європі.

Ілюстрація / REUTERS

У Німеччині та Польщі наприкінці березня пройшли сильні снігопади.

Читайте також Погода на вихідні: в Україні очікується сильне потепління, місцями пройдуть дощі (карта)

Так, на півночі Німеччини похолодало. У ніч на 29 березня потужний снігопад і сильні пориви вітру накрили острів Рюген, повідомляє Euronews.

А через снігопад у польському місті Мендзиздроє пляж на узбережжі Балтійського моря убрався в білий колір.

Нагадаємо, черговий сніжний шторм накрив Нью-Йорк (США). У трьох аеропортах міста скасували понад 2000 рейсів, у всіх громадських школах були припинені заняття.