У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 6,9

Інформації про постраждалих і руйнування поки не надходило.

У папуа-Новій Гвінеї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У четвер, 29 березня, в Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 6,9.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 144 км від міста Кімбе. Осередок землетрусу залягав на глибині 35 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило. Тихоокеанський центр попередження про цунамі оголосив про загрозу цунамі.

Нагадаємо, у результаті землетрусу магнітудою 7,5, який стався в Папуа-Новій Гвінеї в кінці лютого, загинули не менше 80 осіб. Цей землетрус став найсильнішим за останнє сторіччя в країні.