На Алтаї паводки накрили 65 населених пунктів, є загиблі

22:13, 30 березня 2018
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Із гірських районів стрімка вода ще й принесла до селищ величезні брили криги.

На Алтаї паводки затопили 65 населених пунктів / скріншот
На Алтаї паводки затопили 65 населених пунктів / скріншот

Паводки рекордних масштабів – на Алтаї велика вода накрила 65 населених пунктів.

Європа потерпає від повеней

Загинуло двоє людей. Майже дві тисячі – евакуювали, йдеться в сюжеті ТСН.

Місцеві кажуть, під водою їхні будинки опинилися за десять хвилин. Із гірських районів стрімка вода ще й принесла до селищ величезні брили криги, що значно ускладнює роботу рятувальників.

У найближчі кілька днів очікують потепління і дощі, після чого ударять морози до мінус 14 градусів.

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