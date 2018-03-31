Дощовий та теплий: в останній день березня температура в Україні підніметься до +17°
У західних, північних та деяких центральних областях пройдуть дощі.
У суботу, 31 березня, на території України очікується тепла погода, однак у північно-західних та деяких центральних регіонах очікуються дощі та сильний вітер.
За данними Укргідрометцентру, не дивлячись на дощі найтепліше буде на заході України. В Ужгороді температура сягне максимальних 17° тепла. Гідрометцентр попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах
На території Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Вінницької, Чернівецької, Хмельницької, Черкаської, Полтавської областей пройдуть дощі, температура +12°...+15° тепла вдень, вночі +2°...+5°.
Також дощитиме на території Чернігівської, Сумської та Харківської областей, проте там буде трохи холодніше: +8°...+12° вдень, вночі від -1° до 3° тепла.
У Кропивницькому, Дніпрі, Запоріжжі, очікується ясна погода, температура +10°...+13°, вночі 2°...4° тепла. У Донецькій та Луганській областях також ясно, температура +8°...+10° тепла вдень, вночі стовпчик опуститься до -1°.
На півдні України без опадів, в Одесі температура 9°...11° тепла, у Миколаєві та Херсоні +12°...+14°. Вночі на півдні від 2° до 5° тепла.
У Києві пройдуть дощі, стовпчики термометрів піднімуться вдень до 14° тепла, вночі температура +1°...+3°, вітер південний 7-12 м/с.
Вден у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях пориви вітру 15-20 м/с.
Як повідомляв УНІАН, інтенсивне наростання тепла в Україні очікується з 4 квітня.
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+14°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +3°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+18°... +6°
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Сімферополь+14°... +4°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+17°... +5°
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Харків+14°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+17°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°