Дощовий та теплий: в останній день березня температура в Україні підніметься до +17°

У західних, північних та деяких центральних областях пройдуть дощі.

У суботу в Україні температура підніметься до 17° тепла / фото УНІАН

У суботу, 31 березня, на території України очікується тепла погода, однак у північно-західних та деяких центральних регіонах очікуються дощі та сильний вітер.

За данними Укргідрометцентру, не дивлячись на дощі найтепліше буде на заході України. В Ужгороді температура сягне максимальних 17° тепла. Читайте також Гідрометцентр попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах

На території Львівської, Івано-Франківської, Волинської, Рівненської, Тернопільської, Вінницької, Чернівецької, Хмельницької, Черкаської, Полтавської областей пройдуть дощі, температура +12°...+15° тепла вдень, вночі +2°...+5°.

Також дощитиме на території Чернігівської, Сумської та Харківської областей, проте там буде трохи холодніше: +8°...+12° вдень, вночі від -1° до 3° тепла.

У Кропивницькому, Дніпрі, Запоріжжі, очікується ясна погода, температура +10°...+13°, вночі 2°...4° тепла. У Донецькій та Луганській областях також ясно, температура +8°...+10° тепла вдень, вночі стовпчик опуститься до -1°.

На півдні України без опадів, в Одесі температура 9°...11° тепла, у Миколаєві та Херсоні +12°...+14°. Вночі на півдні від 2° до 5° тепла.

У Києві пройдуть дощі, стовпчики термометрів піднімуться вдень до 14° тепла, вночі температура +1°...+3°, вітер південний 7-12 м/с.

Вден у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях пориви вітру 15-20 м/с.

Як повідомляв УНІАН, інтенсивне наростання тепла в Україні очікується з 4 квітня.