Киян попередили про сильні пориви вітру 1 квітня

15:33, 31 березня 2018
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Пориви вітру становитимуть 15-20 м/с.

Reuters
Ілюстрація \ REUTERS

У Києві у неділю, 1 квітня, очікуються пориви вітру.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

«Вранці та вдень 1 квітня у Києві пориви вітру 15-20 м/с», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 березня, на території України очікується тепла погода, однак у північно-західних та деяких центральних регіонах очікуються дощі та сильний вітер. У Києві пройдуть дощі, стовпчики термометрів піднімуться вдень до 14° тепла, вночі температура +1°...+3°, вітер південний 7-12 м/с.

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