Киян попередили про сильні пориви вітру 1 квітня
Пориви вітру становитимуть 15-20 м/с.
У Києві у неділю, 1 квітня, очікуються пориви вітру.
Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.
«Вранці та вдень 1 квітня у Києві пориви вітру 15-20 м/с», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 березня, на території України очікується тепла погода, однак у північно-західних та деяких центральних регіонах очікуються дощі та сильний вітер. У Києві пройдуть дощі, стовпчики термометрів піднімуться вдень до 14° тепла, вночі температура +1°...+3°, вітер південний 7-12 м/с.
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