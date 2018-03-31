Прогноз погоди на 1 квітня: в Україну зайде різке потепління
Окрім того, першого квітня по усій території України очікується сильний південний вітер.
Погода в Україні на 1 квітня, Вербну неділю, буде теплою. На півдні та у центральних регіонах очікується до неймовірних +20 градусів тепла. Захід заливатимуть дощі, і у всіх областях очікується сильний вітер.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
"Велике тепло – вже на шляху в Україну. Почну із Вербної неділі. 1-го квітня у нас буде до +20 градусів. Не скрізь, у південній частині та місцями у центральних областях. Але ми так довго чекали цих градусів", – пише синоптик.
Погода на вихідні: в Україні очікується сильне потепління, місцями пройдуть дощі (карта)
У більшості областей також буде дуже тепло, протягом дня — +10...+16 градусів. Прохолодніше буде у західних областях – до +8...+11 градусів тепла і сильні дощі, можливі грози.
Ввечері дощі доберуться до Одещини, Вінниччини, Житомирщини і західних районів Київщини. Окрім того, першого квітня по усій території України очікується сильний південний вітер.
На Вербну неділю у Києві – штормовий вітер, до +16 градусів тепла.
Прогноз погоди на неділю, 1 квітня, у містах України:
Ужгород – +12…+14
Львів – +11…+13
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +11…+13
Чернівці – +12…+14
Хмельницький – +12…+14
Луцьк – +11…+13
Рівне – +12…+14
Житомир – +15…+17
Вінниця – +15…+17
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +15…+17
Херсон – +14…+16
Сімферополь – +17…+19
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +14…+16
Суми – +11…+13
Полтава – +11…+13
Дніпро – +14…+16
Запоріжжя – +13…+15
Донецьк – +13…+15
Луганськ – +14…+16
Харків – +12…+14
Київ – +14…+16
Погода в Україні
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Вінниця+16°... +6°
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Дніпро+15°... +5°
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Донецьк+13°... +3°
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Житомир+16°... +6°
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Запоріжжя+14°... +5°
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Івано-Франківськ+16°... +3°
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Київ+16°... +7°
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Кіровоград+17°... +5°
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Луганськ+11°... +3°
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Луцьк+18°... +7°
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Львів+17°... +6°
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Миколаїв+19°... +7°
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Одеса+20°... +7°
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Полтава+14°... +7°
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Рівне+18°... +6°
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Сімферополь+14°... +4°
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Суми+15°... +5°
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Тернопіль+17°... +5°
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Харків+14°... +5°
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Херсон+18°... +6°
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Хмельницький+17°... +5°
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Черкаси+17°... +6°
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Чернігів+16°... +6°
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Чернівці+17°... +7°