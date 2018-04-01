Прогноз погоди на 2 квітня: Україну заллють дощі та мокрий сніг

Лише в Одеській та Миколаївській області буде хмарно, проте без опадів.

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Погода в Україні у понеділок 2 квітня, буде дощовою, прохолодною, а у західних регіонах ймовірний мокрий сніг. Водночас у південних та східних областях буде тепло.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"2 квітня весна знову вибрикне похолоданням та навіть мокрим снігом", – зазначила вона.

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За словами Діденко, на заході та у північних областях температура повітря становитиме +3+9 градусів, а в ночі на градусниках очікуються навіть невеликі "мінуси".

Проте на сході, у центрі та на півдні погода ще залишиться теплою, +9+15 градусів.

Загалом на усій території України пройдуть дощі. Лише в Одеській та Миколаївській області буде хмарно, проте без опадів.

Прогноз погоди на понеділок, 2 квітня, у містах України:

Ужгород – +7…+9

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +3…+5

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +4…+6

Рівне – +4…+6

Житомир – +4…+6

Вінниця – +7…+9

Одеса – +11…+13

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +12…+14

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +9…+11

Черкаси – +8…+10

Чернігів – +5…+7

Суми – +6…+8

Полтава – +10…+12

Дніпро – +11…+13

Запоріжжя – +11…+13

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +11…+13

Харків – +11…+13

Київ – +6…+8