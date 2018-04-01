Киян попередили про пориви вітру вночі та вранці 2 квітня

Пориви вітру становитимуть 15-20 м/с.

Синоптики попереджають про пориви вітру у Києві / фото УНІАН

Синоптики попереджають про пориви вітру у Києві вночі та вранці 2 квітня.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Український гідрометцентр.

«Вночі та вранці 2 квітня у Києві пориви вітру 15-20 м/с», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, погода в Україні у понеділок 2 квітня, буде дощовою, прохолодною, а у західних регіонах ймовірний мокрий сніг. Водночас у південних та східних областях буде тепло.