В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями трохи похолодає (карта)

Місцями до +14°.

В Україні місцями пройдуть дощі / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 квітня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +14°.

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На сході пройдуть дощі, температура до +11°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +14°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +11°.

У північних областях хмарно. Температура до +9°. У центрі практично без опадів, температура до +14°.

Прогноз на 2 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 2 квітня - Фотинія. Якщо в цей день блискає блискавка, а грому не чути, то літо буде сухим.

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