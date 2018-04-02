У Києві сьогодні без опадів, температура до +6°

08:30, 2 квітня 2018
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У столиці очікується сильний вітер.

Сьогодні В Києві без опадів / elektraua.livejournal.com
Сьогодні в Києві без опадів / elektraua.livejournal.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 2 квітня, у Києві без опадів, температура до +6°.

В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями трохи похолодає (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +6°, ввечері - до +6°. Вітер західний та південно-західний, до 7,0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:39, а зайде о 19:26.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +14°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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