Негода в Україні: знеструмлено 192 населених пункти у 8 областях
На Київщині без електропостачання залишаються 112 населених пунктів.
В Україні внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 192 населених пункти у 8 областях.
Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
У Київській області без електропостачання залишаються 112 населених пунктів, Житомирській – 34, Волинській – 15, Кіровоградській – 12, Черкаській - 12 Миколаївській – 5, Дніпропетровській – 1 та Луганській – 1.
Киян попередили про пориви вітру вночі та вранці 2 квітня
До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Як відомо, інтенсивне наростання тепла в Україні очікується з 4 квітня.
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