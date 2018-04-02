Негода в Україні: знеструмлено 192 населених пункти у 8 областях

На Київщині без електропостачання залишаються 112 населених пунктів.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго / фото УНІАН

В Україні внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 192 населених пункти у 8 областях.

Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У Київській області без електропостачання залишаються 112 населених пунктів, Житомирській – 34, Волинській – 15, Кіровоградській – 12, Черкаській - 12 Миколаївській – 5, Дніпропетровській – 1 та Луганській – 1.

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До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

Як відомо, інтенсивне наростання тепла в Україні очікується з 4 квітня.