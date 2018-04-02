На заході України оголосили штормове попередження

Сильний вітер очікується у семи областях.

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Сьогодні, 2 квітня, на заході України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, вдень у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, 2 квітня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +14°.