На заході України оголосили штормове попередження

09:34, 2 квітня 2018
536

Сильний вітер очікується у семи областях.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 2 квітня, на заході України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

Негода в Україні: знеструмлено 192 населених пункти у 8 областях

Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, вдень у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, 2 квітня в Україні місцями пройдуть дощі, на півдні до +14°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Парижі встановилася липнева спека У Парижі встановилася липнева спека
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13° У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 3 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
49 %
759 мм
5.4 м/с
2 %
Стрічка новин