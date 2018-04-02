Нічний буревій повалив кілька дерев і металевий щит на автомобілі в Києві (відео)

Ніхто не постраждав.

Ураган в Києві пошкодив автомобілі / kyivoperativ.info

Вночі 2 квітня в Києві сильний вітер повалив кілька дерев і металевий щит на автомобілі.

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Так, бульвар Шевченка був заблокований, там дерево впало на проїжджу частину, пошкодивши дві машини, йдеться в сюжеті ТСН.

В іншому районі велика гілка впала на автомобіль, в якому їхала сім'я. Незважаючи на розбите скло, ніхто не постраждав. В Оболонському районі на припарковані автомобілі впав металевий щит.

Нагадаємо, 2 квітня на заході України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.