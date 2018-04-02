Погода на тиждень: в Україні буде тепло і без опадів (карта)
У п'ятницю місцями до +22°.
Згідно з даними Погода УНІАН, тиждень перед Великоднем в Україні буде теплам, опади очікуються лише в понеділок.
В Україні сьогодні пройдуть дощі, місцями трохи похолодає (карта)
У понеділок в Україні місцями пройдуть дощі. На півночі до +6°, на півдні та сході до +13°. На заході стовпчик термометра підніметься до +9°, у центрі - до +10°.
У вівторок, 3 квітня, в Україні без опадів. На заході до +17°.
У середу, 4 квітня, очікується мінлива хмарність. Найтепліше буде на заході - до +21°. В інших регіонах-до +19°.
У четвер без опадів. Вночі по країні +2°...+9°, вдень на заході до +20°.
У п'ятницю місцями пройдуть дощі. На півдні до +22°, в інших регіонах +13°...+19°.
7 та 8 квітня в Україні буде сонячно. У суботу вночі найпрохолодніше буде на північ - до 0°, на решті території +1°...+6°. Вдень температура по країні +11°...+19°. У неділю вночі на сході до +3°, вдень в Україні від +12° до +20°.
Народний прогноз
2 квітня у народному календарі - Фотинія. Якщо в цей день блискає блискавка, а грому не чути, то літо буде сухим. 3 квітня - день Кирила. Якщо з'являються перші комарі - до тепла.
4 квітня - священномученика Василя. На Василя сонце в колах — до урожаю.
5 квітня - день Никона і Федула. Никон - руйнівник снігового покриву, а Федул - покровитель вітру. Прийшов Федул - теплий вітер подув. У народному календарі 6 квітня називали днем Захарія. Цей день покаже, якою буде весна. На Захарія ніч тепла - весна дружна.
7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Благовіщення без ластівок — холодна зима. Небо на Благовіщення безхмарне, сонце ясне — літо буде грозовим. 8 квітня - день Гавриїла Благовіста. Якою буде погода 8 квітня, така вона буде 8 жовтня.
Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
-
Вінниця+16°... +6°
-
Дніпро+15°... +5°
-
Донецьк+13°... +3°
-
Житомир+16°... +6°
-
Запоріжжя+14°... +5°
-
Івано-Франківськ+16°... +3°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+17°... +5°
-
Луганськ+11°... +3°
-
Луцьк+18°... +7°
-
Львів+17°... +6°
-
Миколаїв+19°... +7°
-
Одеса+20°... +7°
-
Полтава+14°... +7°
-
Рівне+18°... +6°
-
Сімферополь+14°... +4°
-
Суми+15°... +5°
-
Тернопіль+17°... +5°
-
Харків+14°... +5°
-
Херсон+18°... +6°
-
Хмельницький+17°... +5°
-
Черкаси+17°... +6°
-
Чернігів+16°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°