Погода на тиждень: в Україні буде тепло і без опадів (карта)

У п'ятницю місцями до +22°.

Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, тиждень перед Великоднем в Україні буде теплам, опади очікуються лише в понеділок.

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У понеділок в Україні місцями пройдуть дощі. На півночі до +6°, на півдні та сході до +13°. На заході стовпчик термометра підніметься до +9°, у центрі - до +10°.

Прогноз на 2 квітня / УНІАН

У вівторок, 3 квітня, в Україні без опадів. На заході до +17°.

Прогноз на 3 квітня / УНІАН

У середу, 4 квітня, очікується мінлива хмарність. Найтепліше буде на заході - до +21°. В інших регіонах-до +19°.

Прогноз на 4 квітня / УНІАН

У четвер без опадів. Вночі по країні +2°...+9°, вдень на заході до +20°.

Прогноз на 5 квітня / УНІАН

У п'ятницю місцями пройдуть дощі. На півдні до +22°, в інших регіонах +13°...+19°.

Прогноз на 6 квітня / УНІАН

7 та 8 квітня в Україні буде сонячно. У суботу вночі найпрохолодніше буде на північ - до 0°, на решті території +1°...+6°. Вдень температура по країні +11°...+19°. У неділю вночі на сході до +3°, вдень в Україні від +12° до +20°.

Прогноз на 7 квітня / УНІАН

Прогноз на 8 квітня / УНІАН

Народний прогноз

2 квітня у народному календарі - Фотинія. Якщо в цей день блискає блискавка, а грому не чути, то літо буде сухим. 3 квітня - день Кирила. Якщо з'являються перші комарі - до тепла.

4 квітня - священномученика Василя. На Василя сонце в колах — до урожаю.

5 квітня - день Никона і Федула. Никон - руйнівник снігового покриву, а Федул - покровитель вітру. Прийшов Федул - теплий вітер подув. У народному календарі 6 квітня називали днем Захарія. Цей день покаже, якою буде весна. На Захарія ніч тепла - весна дружна.

7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Благовіщення без ластівок — холодна зима. Небо на Благовіщення безхмарне, сонце ясне — літо буде грозовим. 8 квітня - день Гавриїла Благовіста. Якою буде погода 8 квітня, така вона буде 8 жовтня.

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