У Чернігові і передмісті талими водами підтоплено близько 100 приватних садиб
Через підтоплення близько 10 жителів Чернігова переселилися до родичів.
У Чернігові і приміському селі Новоселівка талими водами підтоплено близько 100 приватних садиб.
Як повідомили УНІАН у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА, підтоплення 96 приватних господарств відбулося 1 квітня.
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Для зменшення рівня талих вод екскаватором вириті траншеї вздовж вул. Шевченка. На шляхах протікання води розчищено русло каналу і прилегла територія, усунено перешкоди (сміття, гілки, паркани) для пропуску води.
Станом на ранок 2 квітня завдяки вжитим заходам вдалося знизити рівень води по вул. Шевченка до 48 см (початковий рівень - 1,12 м). Проведено повне відкачування води в 15 домогосподарствах.
На місці події працювало 3 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу від управління ДСНС України в Чернігівській області та 5 одиниць техніки, 14 працівників аварійних служб міста.
Сьогодні вночі сталося підтоплення 15 приватних господарств в Чернігові на правому березі р. Стрижень між вул. 77 Гвардійської Дивізії та вул. Київська. Близько 10 мешканців будинків по вул. Гончака і вул. Алексєєва відселені до родичів.
Загалом для допомоги власникам приватних домогосподарств щодо відведення дощових і талих вод з підвальних приміщень і дворів зареєстровано 23 випадки залучення техніки та особового складу підрозділів управління ДСНС України в Чернігівській області.
Нагадаємо, вночі 2 квітня в Києві сильний вітер повалив кілька дерев і металевий щит на автомобілі.
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