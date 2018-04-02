Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках

Можливе затоплення сільгоспугідь прирічкових сіл.

На річках очікується підвищення рівнів води/ УНІАН

Сьогодні, 2 квітня, на річках України очікується підвищення рівнів.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

Так, 2 квітня, у зв'язку з продовженням розвитку весняного водопілля та опадами, на річках басейнів Прута та Сірету очікується подальший підйом рівнів води на 0,2 - 0,7 м над поточними рівнями, без негативних наслідків.

Також у зв'язку з очiкуваними дощами та сніготаненням можливе підвищення рiвнiв води над рiвнями на 08:00 30 березня:

- у нижній течії р.Боржава - 2,0-2,5 м, з виходом води на заплаву, часткове затоплення сільгоспугідь ряду прирічкових сіл, автодоріг місцевого значення;

- на ділянці Тиси В. Бичків - Вилок, у нижніх течіях Ужа та Латориці 1,5-2,0 м, з виходом води на заплаву;

- рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.), у верхів'ях та середніх течіях річок Закарпаття 0,5-1,5 м;

- рiчках басейнів Прип'яті, Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2-0,7 м, вихiд води на заплаву, можливе досягнення вiдмiток початкового затоплення окремих госпспоруд (Ратнiвський р-н Волинської обл.)

Можливе утворення значного місцевого стоку з додатковими підтопленнями та зсувів перезволоженого ґрунту.

Нагадаємо, у Чернігові і приміському селі Новоселівка талими водами підтоплено близько 100 приватних садиб.