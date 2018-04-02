Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Сьогодні, 2 квітня, у Карпатах очікується лавинна небезпека 3 рівня.

Читайте також Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"2 квітня, у зв'язку зі снігопадами, у горах Iвано-Франкiвської та високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Чернігові і приміському селі Новоселівка талими водами підтоплено близько 100 приватних садиб.