У Карпатах зберігається лавинна небезпека

15:41, 2 квітня 2018
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Лавинна небезпека сягає 3 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Сьогодні, 2 квітня, у Карпатах очікується лавинна небезпека 3 рівня.

Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"2 квітня, у зв'язку зі снігопадами, у горах Iвано-Франкiвської та високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Чернігові і приміському селі Новоселівка талими водами підтоплено близько 100 приватних садиб.

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