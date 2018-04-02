У Карпатах зберігається лавинна небезпека
Лавинна небезпека сягає 3 рівня.
Сьогодні, 2 квітня, у Карпатах очікується лавинна небезпека 3 рівня.
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"2 квітня, у зв'язку зі снігопадами, у горах Iвано-Франкiвської та високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Чернігові і приміському селі Новоселівка талими водами підтоплено близько 100 приватних садиб.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+16°... +6°
-
Дніпро+15°... +5°
-
Донецьк+13°... +3°
-
Житомир+16°... +6°
-
Запоріжжя+14°... +5°
-
Івано-Франківськ+16°... +3°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+17°... +5°
-
Луганськ+11°... +3°
-
Луцьк+18°... +7°
-
Львів+17°... +6°
-
Миколаїв+19°... +7°
-
Одеса+20°... +7°
-
Полтава+14°... +7°
-
Рівне+18°... +6°
-
Сімферополь+14°... +4°
-
Суми+15°... +5°
-
Тернопіль+17°... +5°
-
Харків+14°... +5°
-
Херсон+18°... +6°
-
Хмельницький+17°... +5°
-
Черкаси+17°... +6°
-
Чернігів+16°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°
Віргінія, США
+ 3 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: -1 °
Вологість: 49 %
Тиск: 759 мм
Вітер: 5.4 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 06:26
Захід 19:51
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин