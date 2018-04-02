В Україні завтра без опадів, на заході потепліє до +17° (відеопрогноз)

Найпрохолодніше буде на сході країни.

Завтра в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 квітня в Україні без опадів, на заході до +17°.

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На сході без опадів, температура до +8°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +14°.

На заході України без опадів. Температура до +17°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +11°. У центрі без опадів, температура до +12°.

За народним прогнозом, 3 квітня - день Кирила. Якщо з'являються перші комарі - до тепла.

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