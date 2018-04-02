Березень цього року в Києві став найхолоднішим з початку ХХІ століття
Протягом місяця у столиці випало 81 мм опадів, що становить трохи більше двох кліматичних норм.
Березень 2018 року у столиці був холоднішим за кліматичну норму на 2,6 °С, а крім того - найхолоднішим за останні 18 років.
Про це йдеться у повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. За даними спостережень метеостанції, середня температура цьогорічного березня у Києві склала – 1,9°С.
У Києві завтра без опадів, температура до +10°
Зазначається, що найхолодніше було 2 березня, коли мінімальна температура опустилась до –14,7°С, а найтепліше – 27 березня, коли максимальна температура досягла +9,3°С.
У столиці випало 81 мм опадів, що становить трохи більше двох кліматичних норм.
«Підтвердженням холодного березня була наявність снігового покриву на метеомайданчику обсерваторії ще 31 числа», - підсумували у повідомленні.
Нагадаємо, згідно з даними Погода УНІАН, тиждень перед Великоднем в Україні буде теплим, опади очікувались лише в понеділок.
Погода в Україні
-
Вінниця+16°... +6°
-
Дніпро+15°... +5°
-
Донецьк+13°... +3°
-
Житомир+16°... +6°
-
Запоріжжя+14°... +5°
-
Івано-Франківськ+16°... +3°
-
Київ+16°... +7°
-
Кіровоград+17°... +5°
-
Луганськ+11°... +3°
-
Луцьк+18°... +7°
-
Львів+17°... +6°
-
Миколаїв+19°... +7°
-
Одеса+20°... +7°
-
Полтава+14°... +7°
-
Рівне+18°... +6°
-
Сімферополь+14°... +4°
-
Суми+15°... +5°
-
Тернопіль+17°... +5°
-
Харків+14°... +5°
-
Херсон+18°... +6°
-
Хмельницький+17°... +5°
-
Черкаси+17°... +6°
-
Чернігів+16°... +6°
-
Чернівці+17°... +7°