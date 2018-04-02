Березень цього року в Києві став найхолоднішим з початку ХХІ століття

19:39, 2 квітня 2018
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Протягом місяця у столиці випало 81 мм опадів, що становить трохи більше двох кліматичних норм.

Цьогорічний березень був холоднішим за кліматичну норму / УНІАН
Цьогорічний березень в Києві був холоднішим за кліматичну норму / УНІАН

Березень 2018 року у столиці був холоднішим за кліматичну норму на 2,6 °С, а крім того - найхолоднішим за останні 18 років.

Про це йдеться у повідомленні Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. За даними спостережень метеостанції, середня температура цьогорічного березня у Києві склала – 1,9°С.

У Києві завтра без опадів, температура до +10°

Зазначається, що найхолодніше було 2 березня, коли мінімальна температура опустилась до –14,7°С, а найтепліше – 27 березня, коли максимальна температура досягла +9,3°С.

У столиці випало 81 мм опадів, що становить трохи більше двох кліматичних норм.

«Підтвердженням холодного березня була наявність снігового покриву на метеомайданчику обсерваторії ще 31 числа», - підсумували у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з даними Погода УНІАН, тиждень перед Великоднем в Україні буде теплим, опади очікувались лише в понеділок.

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