Сьогодні в Україні без опадів, на заході до +17° (карта)

08:11, 3 квітня 2018
78

Найпрохолодніше буде на сході країни - до +8°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 квітня в Україні без опадів, на заході до +17°.

Погода на тиждень: в Україні буде тепло і без опадів (карта)

На сході без опадів, температура до +8°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +14°.

На заході України без опадів. Температура до +17°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +11°. У центрі без опадів, температура до +12°.

Прогноз на 3 квітня / УНІАН
Прогноз на 3 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 3 квітня - день Кирила. Якщо з'являються перші комарі - до тепла.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Парижі встановилася липнева спека У Парижі встановилася липнева спека
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на півдні температура до +19° (відеопрогноз)
Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини Жертвами землетрусу в Індонезії стали дві людини
У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь У Монтані оголосили надзвичайний стан через повінь
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта)
У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13° У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 3 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
49 %
759 мм
5.4 м/с
2 %
Стрічка новин