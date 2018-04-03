У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +10°

08:30, 3 квітня 2018
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Ввечері у столиці трохи похолодає.

Сьогодні В Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 3 квітня, у Києві без опадів, температура до +10°.

Погода на тиждень: в Україні буде тепло і без опадів (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +10°, ввечері - до +5°. Вітер західний і південно-східний, до 5,2 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:33, а зайде о 19:31.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня в Україні без опадів, на заході до +17°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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