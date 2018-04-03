Синоптики попереджають про підвищення рівня води в річках 3-6 квітня в шести областях України
На річці Дунай у місті Вилкове (Одеська обл.) збережуться небезпечні рівні води в межах 160-170 см.
Синоптики попереджають про підвищення рівня води в річках 3-6 квітня в шести областях України.
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +10°
Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, очікується продовження розвитку весняного водопілля з подальшим підвищенням рівнів води: на лівих притоках Середнього Дніпра 0,6-1,0 м з виходом води на заплаву (Сумська, Полтавська, Дніпропетровська області).
Також підвищення рівня води очікується на річках басейну Прип'яті на 0,1-0,5 м з подальшим затопленням заплавних територій і початковим затопленням окремих господарських споруд в Ратневському районі Волинської області.
На Закарпатті очікується формування максимальних рівнів чергової хвилі повені з підйомом рівнів води над поточними відмітками без негативних наслідків.
На річках Луганської області очікується підйом рівня води на 0,3-0,8 м на добу і збільшення шару води на заплавах річок. Можливе підтоплення населених пунктів, розташованих неподалік від річки Деркул.
Крім того, на річці Дунай у місті Вилкове (Одеська обл.) збережуться небезпечні рівні води в межах 160-170 см.
Нагадаємо, 3 квітня в Україні без опадів, на заході до +17°.
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