Жертвами урагану "Джозі" на Фіджі стали чотири людини (відео)

Ще одна людина зникла безвісти.

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Чотири людини загинули, ще одна зникла безвісти в результаті тропічного урагану "Джозі".

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"Джозі" викликав повені на заході Фіджі, також в деяких районах країни було перервано транспорное повідомлення, обірвані лінії електропередач, порушено водопостачання, передє Сіньхуа.

У західних районах повінню занесло п'ять чоловік, наразі знайдено чотири тіла, ще один 19-річний юнак зник безвісти.

Нагадаємо, через штормовий вітер та сильні дощівв Ріо-де-Жанейро (Бразилія) загинули чотири людини.