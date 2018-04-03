В Охтирці для боротьби з паводком зруйнували об'їзну дорогу

Місцева влада вирішила пожертвувати об'їзною дорогою, щоб зупинити подальше підтоплення райцентру.

Наслідки підтоплення на Сумщині / ДСНС

У місті Охтирка Сумської області вчора, 2 квітня, для боротьби з паводком зруйнували об'їзну дорогу навколо районного центру, щоб висока вода пішла на поля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Охтирської міської ради, місцева влада вирішила пожертвувати об'їзною дорогою, щоб зупинити подальше підтоплення райцентру.

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Згідно інформації Охтирського міського голови Ігоря Алексєєва, перерили дорогу, і вже після обіду рівень води значно знизився.

"Нам довелося провести земляні роботи, зруйнувати об'їзну дорогу навколо міста, щоб спустити воду. Потім будемо вирішувати питання далі, коли зійде вода. Потім вже будемо проводити відкачування з підвалів будинків", - зазначив мер.

Згідно з інформацією офіційного сайту Охтирської міськради, у неділю, 1 квітня, у селі Вербовому в результаті сходу талих вод вирвало саморобні шлюзи гідротехнічної споруди, розташовані на території Чернеччинської ОТГ, і вода зі ставка заполонила Охтирку.

Між тим голова Охтирської райдержадміністрації Віталій Супрун 2 квітня провів позачергове засідання районної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, інформує Ахтирська РДА.

Супрун повідомив присутнім про те, що велика кількість води прийшла з полів, що призвело до підтоплення траси Охтирка-Харків і прориву води в обхід греблі з попаданням в русло річки Охтирка. Також він зазначив, що в селі Веселий Гай прорвало невелику греблю, і вода з кількох ставків пішла в один ставок, у зв'язку з чим постійно проводиться моніторинг ситуації навколо дамби.

У зв'язку з можливістю розриву труб та через високий ризик потрапляння у водогін збудників інфекційних хвороб Охтирське міськрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в області рекомендує населенню, яке потрапило у надзвичайну ситуацію, вживати тільки бутильовану або кип'ячену воду.

За інформацією Сумського обласного управління водних ресурсів, останній раз значні паводки в регіоні були в 2010 і 2013 роках.

Нагадаємо, синоптики попереджають про підвищення рівня води в річках 3-6 квітня в шести областях України.