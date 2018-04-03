У результаті землетрусу в Ірані постраждали більше 20 осіб

12:23, 3 квітня 2018
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Епіцентр землетрусу знаходився поблизу міста Сарполь-е-Захаб.

В результаті землетрусу в Ірані постраждали 23 людини / Flickr, Matt Katzenberger
В результаті землетрусу в Ірані постраждали 23 людини / Flickr, Matt Katzenberger

У результаті землетрусу, який стався 2 квітня в провінції Керманшах на заході Ірану, постраждали 23 людини.

Жертвами землетрусу в Папуа-Новій Гвінеї стали 18 людей

Епіцентр землетрусу знаходився поблизу міста Сарполь-е-Захаб. Там відчувалися сильні поштовхи, і деякі будівлі обвалилися, у результаті постраждали 23 людини, передає Сіньхуа з посиланням на інформагентство Таснім.

Відзначається, що землетрус стався о 13:05 за місцевим часом. Гіпоцентр залягав на глибині 8 км. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в точці з координатами 34,421 градуса північної широти і 45,807 градуса східної довготи.

Нагадаємо, 29 березня в Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 6,9.

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