В Україні в березні зафіксовано рекордну кількість опадів за останнє десятиліття
Кількість опадів за березень в середньому по Україні склала 150-250% від норми.
У березні 2018 року було зафіксовано рекордну кількість опадів порівняно з аналогічним місяцем попередніх 10 років.
Сьогодні в Україні без опадів, на заході до +17° (карта)
Про це повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко на прес-конференції.
"Цей березень виявився одним з найбільш вологих за останнє десятиліття. Кількість опадів за березень в середньому по Україні склала 150-250% вологи", - сказала експерт.
Адаменко також зазначила, що на деяких територіях зафіксовано рекордний рівень опадів за весь період спостережень. Так, у багатьох районах Харківської, Луганської, Дніпропетровської, Кіровоградської, в окремих районах Черкаської, Полтавської, Одеської, Миколаївської областей рівень опадів на 10-50 мм перевищив показники, які фіксувалися за період спостережень з 1961 року.
За її словами, місячна норма опадів у березні в середньому – це 30-40 мм, а випало 100-150 мм
Нагадаємо, синоптики попереджають про підвищення рівня води в річках 3-6 квітня в шести областях України.
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