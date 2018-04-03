В Україні в березні зафіксовано рекордну кількість опадів за останнє десятиліття

Кількість опадів за березень в середньому по Україні склала 150-250% від норми.

Березень в Україні видався рекордно дощовим / УНІАН

У березні 2018 року було зафіксовано рекордну кількість опадів порівняно з аналогічним місяцем попередніх 10 років.

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Про це повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко на прес-конференції.

"Цей березень виявився одним з найбільш вологих за останнє десятиліття. Кількість опадів за березень в середньому по Україні склала 150-250% вологи", - сказала експерт.

Адаменко також зазначила, що на деяких територіях зафіксовано рекордний рівень опадів за весь період спостережень. Так, у багатьох районах Харківської, Луганської, Дніпропетровської, Кіровоградської, в окремих районах Черкаської, Полтавської, Одеської, Миколаївської областей рівень опадів на 10-50 мм перевищив показники, які фіксувалися за період спостережень з 1961 року.

За її словами, місячна норма опадів у березні в середньому – це 30-40 мм, а випало 100-150 мм

Нагадаємо, синоптики попереджають про підвищення рівня води в річках 3-6 квітня в шести областях України.