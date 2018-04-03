"Жарко не буде": синоптик розповів, яка погода буде в Україні цього літа

13:46, 3 квітня 2018
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Судячи з народних прикмет, літо і весь рік в цілому будуть не дуже теплими.

УНІАН
За прогнозами народного синоптика, літо буде холодним / УНІАН

Літо в поточному році не буде жарким. Такий прогноз зробив етнолог, дослідник народної метеорології Олександр Васянович.

Про це повідомляє "Обозреватель".

Березень цього року в Києві став найхолоднішим з початку ХХІ століття

"Про те, яким буде літо, свідчить погода на Теплого Олекси", - сказав він.

Як пояснив експерт, православна церква відзначала цей день 30 березня, "і цей день був холодним". "А який Олексій, таке і літо – значить, швидше за все, літо буде холодним", - сказав він.

Васянович також розповів про прикмету, пов'язаної з святом святої Євдокії (Євдохи), яку православна церква згадує 14 березня. "Яка Євдоха, така і весна. Наскільки я пам'ятаю, цей день був не надто теплою", - зауважив він.

"І в цілому, судячи з народних прикмет, цей рік у нас виходить не дуже теплим", - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, після довгої зими в Україні нарешті починає теплішати. Згідно з прогнозом Погода УНІАН, на Великдень, яка цього року випадає на 8 квітня, буде тепло і сухо.

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