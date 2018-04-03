З третього квітня на більшій частині України очікується потепління до 20 градусів
Вночі температура на більшій частині України буде коливатися від 5 до 10, на сході - від 1 до 6 градусів тепла.
На більшій частині території України, починаючи з вівторка, 3 квітня, очікується потепління до 15-20 градусів тепла вдень.
Про це повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко на прес-конференції.
Сьогодні в Україні без опадів, на заході до +17° (карта)
"Хороша новина, що, починаючи з сьогоднішнього дня, в Україні буде спостерігатися підвищення атмосферного тиску, настає тепла погода до 15-20 градусів вдень по всій території України, на сході – 10-15 градусів (трохи нижче)", - сказала Адаменко.
За словами експерта, у цей період також встановлюються високі нічні температури - від 5 до 10 градусів на більшій частині території України, на сході - від 1 до 6 градусів тепла.
Нагадаємо, у березні 2018 року було зафіксовано рекордну кількість опадів порівняно з аналогічним місяцем попередніх 10 років.
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