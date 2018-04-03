З третього квітня на більшій частині України очікується потепління до 20 градусів

14:46, 3 квітня 2018
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Вночі температура на більшій частині України буде коливатися від 5 до 10, на сході - від 1 до 6 градусів тепла.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

На більшій частині території України, починаючи з вівторка, 3 квітня, очікується потепління до 15-20 градусів тепла вдень.

Про це повідомила начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко на прес-конференції.

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"Хороша новина, що, починаючи з сьогоднішнього дня, в Україні буде спостерігатися підвищення атмосферного тиску, настає тепла погода до 15-20 градусів вдень по всій території України, на сході – 10-15 градусів (трохи нижче)", - сказала Адаменко.

За словами експерта, у цей період також встановлюються високі нічні температури - від 5 до 10 градусів на більшій частині території України, на сході - від 1 до 6 градусів тепла.

Нагадаємо, у березні 2018 року було зафіксовано рекордну кількість опадів порівняно з аналогічним місяцем попередніх 10 років.

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