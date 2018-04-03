У Болівії стався потужний землетрус

15:41, 3 квітня 2018
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Ніхто не постраждав.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У понеділок, 2 квітня, у Болівії стався землетрус магнітудою 6,8.

У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 6,9

У результаті землетрусу ніхто не постраждав, руйнувань немає, повідомлень про збитки або паніки серед місцевих мешканців не надходило, у тому числі із сусідніх Бразилії і Сальвадора, передає Сіньхуа.

Землетрус було зафіксовано в 10:40 за місцевим часом. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 300 км на південний схід від болівійського міста Сукре, вогнище залягало на глибині 557 кілометрів.

Відзначається, що землетрус не призвів до великих руйнувань та людських жертв. Проте місцеві ЗМІ повідомили, що в бразильських містах Сан-Паулу та Бразиліа пройшла евакуація з висотних будівель.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, який стався 2 квітня в провінції Керманшах на заході Ірану, постраждали 23 людини.

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