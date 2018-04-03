Завтра в Україні буде сонячно, місцями потепліє до +20° (відеопрогноз)

16:30, 3 квітня 2018
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Найпрохолодніше буде на сході - до +12°.

Завтра в Україні потеплішає / pexels.com
Завтра в Україні потеплішає / pexels.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 4 квітня, в Україні без опадів, на заході до +20°.

З третього квітня на більшій частині України очікується потепління до 20 градусів

На сході без опадів, температура до +12°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +16°.

На заході України без опадів. Температура до +20°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +19°. У центрі без опадів, температура до +18°.

За народним прогнозом, 4 квітня - священномученика Василя. На Василя сонце в колах — до урожаю.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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