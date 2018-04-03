У Києві завтра потепліє до +19°, без опадів

17:00, 3 квітня 2018
57

Ввечері у столиці температура до +11°.

У Києві завтра потепліє / фото УНІАН
У Києві завтра потепліє / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 квітня в Києві без опадів, температура до +19°.

З третього квітня на більшій частині України очікується потепління до 20 градусів

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +19°, ввечері - до +11°. Вітер південний і південно-західний, до 3,8 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:30, зайде о 19:32.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 квітня, в Україні без опадів, на заході до +20°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта) В Україні сьогодні практично без опадів, на півдні температура до +19° (карта)
В Ірані стався потужний землетрус В Ірані стався потужний землетрус
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках
Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта) В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на півдні та заході до +21° (карта)
У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13° У Києві завтра пройде дощ, вдень температура до +13°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 3 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
49 %
759 мм
5.4 м/с
2 %
Стрічка новин