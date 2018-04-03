У Києві завтра потепліє до +19°, без опадів

Ввечері у столиці температура до +11°.

У Києві завтра потепліє / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 квітня в Києві без опадів, температура до +19°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +19°, ввечері - до +11°. Вітер південний і південно-західний, до 3,8 м/с.

Сонце в столиці зійде у 06:30, зайде о 19:32.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 квітня, в Україні без опадів, на заході до +20°.

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