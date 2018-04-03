Антициклон "Клаус" несе тепло до України (карта)
Внаслідок впливу антициклону по всій території нашої країни буде тепло.
Україну накриє антициклон "Клаус", він принесе підвищення температури повітря ще на кілька градусів.
У Києві завтра потепліє до +19°, без опадів
Як прогнозує на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко, він "вимете" опади. "Ось цей красунчик, антициклон "Клаус", який вимітає з України опади, організує скрізь сонце і підвищить 4-го квітня температуру повітря ще на кілька градусів", - йдеться у її повідомленні.
Як повідомляла Погода УНІАН, на більшій частині території України, починаючи з вівторка, 3 квітня, очікується потепління до 15-20 градусів тепла вдень.
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