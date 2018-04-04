Сьогодні в Україні без опадів, місцями температура до +20° (карта)

08:15, 4 квітня 2018
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Найпрохолодніше буде на сході країни.

Сьогодні В Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 4 квітня, в Україні без опадів, на заході до +20°.

З третього квітня на більшій частині України очікується потепління до 20 градусів

На сході без опадів, температура до +12°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +16°.

На заході України без опадів. Температура до +20°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +19°. У центрі без опадів, температура до +18°.

Прогноз на 4 квітня / УНІАН
Прогноз на 4 квітня / УНІАН

За народним прогнозом, 4 квітня - священномученика Василя. На Василя сонце в колах — до урожаю.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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