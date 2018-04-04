У Києві сьогодні буде хмарно, вдень до +19°

08:30, 4 квітня 2018
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Ввечері у столиці стовпчик термометра опуститься до +11°.

Сьогодні В Києві без опадів / фото УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 квітня в Києві без опадів, температура до +19°.

З третього квітня на більшій частині України очікується потепління до 20 градусів

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +19°, ввечері - до +11°. Вітер південний і південно-західний, до 3,8 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:30, зайде о 19:32.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 квітня, в Україні без опадів, на заході до +20°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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